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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi baraj gölünde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Batman'dan piknik için gittikleri Silvan ilçesindeki baraj gölünde boğulan anne ve 2 kızı ile kız kardeşinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı - Kız çocuklarının göle düştüğü, onları kurtarmak isteyen anneleri ve teyzelerinin de suya girerek boğuldukları öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anne ve 2 kızı ile kız kardeşi baraj gölünde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden anne Hediye (40), çocukları Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Havva Kaya (35), bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına indi.

Kız çocukları, bir süre sonra göle düştü.

Çocukları kurtarmak isteyen anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya da suya girdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Anne, 2 kızı ve kız kardeşinin cenazeleri, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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