GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi baraj gölünde boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anne ve iki kızı ile kız kardeşi baraj gölünde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden anne Hediye (40), çocukları Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Havva Kaya (35), bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına indi.

Kız çocukları, bir süre sonra göle düştü.

Çocukları kurtarmak isteyen anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya da suya girdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Anne, iki kızı ve kız kardeşinin cenazeleri, Silvan Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin, Batman Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde defnedileceği öğrenildi.

