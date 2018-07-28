HABER

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi baraj gölünde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

Batman'dan piknik için gittikleri Silvan ilçesindeki baraj gölünde boğulan anne ve iki kızı ile kız kardeşinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı - Kız çocuklarının göle düştüğü, onları kurtarmak isteyen anneleri ve teyzelerinin de suya girerek boğuldukları öğrenildi - Cenazeler otopsi için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine getirildi DETAYLAR EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anne ve iki kızı ile kız kardeşi baraj gölünde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesinden Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Çalıönü mezrasına Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden anne Hediye (40), çocukları Ayşenur (12) ve Şeval Nisa Karabulut (9) ile kız kardeşi Havva Kaya (35), bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına indi.

Kız çocukları, bir süre sonra göle düştü.

Çocukları kurtarmak isteyen anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya da suya girdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Anne, iki kızı ve kız kardeşinin cenazeleri, Silvan Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin, Batman Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde defnedileceği öğrenildi.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!
Tunceli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorTunceli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silvan suda boğulma

En Çok Okunan Haberler

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.