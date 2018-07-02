GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çatakköprü Mahallesi'nde oturan Yılmaz dün saat 05.30 sıralarında iki kardeşi ile hayvan otlatmak için evden kırsala gitti.

Otlattıkları hayvanları bir araya getirmek için 3 ayrı noktaya dağılan kardeşlerden Başdeğirmen mevkisine giden Yılmaz, bir daha dönmedi.

Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ayrıca Batman Barajı sulama kanallarında arama yapılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden de dalgıç ekip gönderildi.

- 81 personel katılıyor

Valilikten yapılan açıklamada, dün ihbar üzerine gönderilen 10 kişiden oluşan 2 arama kurtarma ekibinin geç saatlere kadar arama çalışması yaptığı belirtildi.

Sonuç alınmaması üzerine sabah insansız hava aracı ile 25 kişilik AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi, 50 güvenlik korucusu ve 6 kişilik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma personeli olmak üzere 81 personelle arama çalışmasına yeniden başlandığı vurgulanan açıklamada, DSİ'nin sulama kanallarında çalışmaların daha rahat yürütülebilmesi amacıyla Batman Barajından kanallara bırakılan suyu geçici olarak durdurduğu kaydedildi.

