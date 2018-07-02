GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çatakköprü Mahallesi'nde oturan Yılmaz dün saat 05.30 sıralarında iki kardeşi ile hayvan otlatmak için evden kırsala gitti.
Otlattıkları hayvanları bir araya getirmek için 3 ayrı noktaya dağılan kardeşlerden Başdeğirmen mevkisine giden Yılmaz, bir daha dönmedi.
Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ayrıca Batman Barajı sulama kanallarında arama yapılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden de dalgıç ekip gönderildi.
- 81 personel katılıyor
Valilikten yapılan açıklamada, dün ihbar üzerine gönderilen 10 kişiden oluşan 2 arama kurtarma ekibinin geç saatlere kadar arama çalışması yaptığı belirtildi.
Sonuç alınmaması üzerine sabah insansız hava aracı ile 25 kişilik AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi, 50 güvenlik korucusu ve 6 kişilik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma personeli olmak üzere 81 personelle arama çalışmasına yeniden başlandığı vurgulanan açıklamada, DSİ'nin sulama kanallarında çalışmaların daha rahat yürütülebilmesi amacıyla Batman Barajından kanallara bırakılan suyu geçici olarak durdurduğu kaydedildi.
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum