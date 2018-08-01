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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bağdere köyünden Sulubağ köyüne gelen grup ile buradaki başka bir grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullandığı olayda, Vedat K. (40), F.K, H.A, S.K, H.A. ve F.K yaralandı.

Silvan Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vedat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga Silvan

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