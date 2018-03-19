GÜNCELLEME - Diyarbakır'da terör saldırısı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusu şehit düştü.
Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Topçular Şekale Tepe bölgesinde seyir halindeki araca saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş açıldığı bildirildi.
Saldırıda bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusunun şehit olduğu ifade edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali
Suudi Arabistan'dan tarihi karar! Kadınların 'çarşaf giyme' zorunluluğu kalkıyor
Çekya'dan skandal Salih Müslim kararı!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum