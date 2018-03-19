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GÜNCELLEME - Diyarbakır'da terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir araca düzenlenen silahlı saldırıda bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusu şehit oldu VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusu şehit düştü.

Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Topçular Şekale Tepe bölgesinde seyir halindeki araca saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Saldırıda bir uzman erbaş ve bir gönüllü güvenlik korucusunun şehit olduğu ifade edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Diyarbakır Hani terör saldırısı

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