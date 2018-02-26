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GÜNCELLEME - Doktor hastane çalışanını silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:32 | Son Güncelleme

Soma Devlet Hastanesinde temizlik personelini silahla yaralayan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, hastanenin temizlik sorumlusunu silahla yaralayan doktor adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Soma Devlet Hastanesinin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev yapan L.A. ile temizlik sorumlusu Halil Top arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine doktor L.A, tabancayla Top'a 3 el ateş etti.

Yaralanan Top, acil serviste görevli diğer doktorlar tarafından ameliyata alındı.

Hastane polisince gözaltına alınan L.A, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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