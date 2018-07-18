GÜNCELLEME - Düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Olay günü sabah işten geldiğini ve uyuduğunu, bir süre sonra büyük oğlunun, "Baba kardeşim sıkıştı" diyerek kendisini uyandırdığını belirten Turan, "Koşarak mutfağa gidip baktığımda, şaşkınlık içinde kaldım. 'İki yaşındaki bebek eski bir düdüklü tencerenin içine nasıl girer ?' diye düşündüm. Şoka girdim. Eşimle çıkartmaya çalıştık ama başaramadık. Çocuğa da zarar vermek istemedim. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradım." dedi.

İtfaiyenin kısa sürede eve geldiğini ve çocuğu düdüklü tencereyle birlikte apartmanın dışına çıkardıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Çocuğu gören gülmekten koptu. Ben bile gülmeye başladım ilk gördüğümde. İtfaiyeciler, 'Siz rahat olun biz çıkaracağız onu' dediler. Ben rahattım ama çocuk korkuyordu ve ağlıyordu. O yüzden biraz telaşlıydım. Yarım saat uğraştılar, basit ve kolay bir şekilde çıkardılar. Çocuğum hiç zarar görmedi. Hatta o sırada çocuğun zarar görmemesi için bir itfaiyeci arkadaşın parmağı kesilmiş. Elini makasın ön tarafına kıstırmış. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bayağı hareketli bir gün yaşadık. Büyüyünce hatıra olarak göstermek için düdüklü tencereyi de saklamak istedim ama apartmanın girişinden birileri alıp götürmüş."

