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GÜNCELLEME - Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:21 | Son Güncelleme

Düzce'de, düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi - HAYATINI KAYBEDENLERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Düzce'de, düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpışması sonucu hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'daki bir akrabalarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu Aydın Durukan idaresindeki 81 EE 241 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu.

Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ali Kuyucu idaresindeki 42 ET 314 plakalı tehlikeli madde taşıyan tanker çarptı.

Tankerin çarpması ile hurdaya dönen araçtan yola savrulan sürücü Aydın Durukan, eşi Emine, yeğenleri Eyüphan, Batuhan ve Ayşe Durukan yaralandı.

Yaralılardan Aydın, Emine, Eyüphan ve Batuhan Durukan olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Durukan'ın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak aynı hastaneye sevk edilen Emine Durukan da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Aydın Durukan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik akışına kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, Durukan ailesinin Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşadığı, bir yakınlarının düğünü için İstanbul'a gittikleri ve kazanın düğün dönüşünde olduğu öğrenildi.

Kaza geçiren ailenin düğünde çektirdiği fotoğraf, otoyolda bulunarak jandarma tarafından kaldırıldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan Ayşe Durukan ve Emine Durukan'ın cenazeleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek Köyü'nde bulunan Aydın Durukan'ın evine getirildi.

Evlerinin önünde helallik alınmasının ardından cenazeler köy camisine getirildi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ayşe ve Emine Durukan'ın cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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