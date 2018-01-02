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GÜNCELLEME Durdurulan kamyonetten uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Bolu'da yol kontrolünde durdurulan kamyonette esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan kamyonette 15 kilo 396 gram toz esrar bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyreden kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

Emniyetin garajına getirilen aracın bagaj kısımına yerleştirilmiş 43 paket halinde 15 kilo 396 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan araçtaki Emre Ö. (41) ve F.Ö. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden F.Ö, ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, Emre Ö. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

(AA)

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