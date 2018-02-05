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GÜNCELLEME - Durdurulan otomobilde 15 kilogram esrar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:38 | Son Güncelleme

Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu'da, yol kontrolünde durdurulan otomobilde 15 kilogram esrarın ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrolü kapsamında bir otomobili durdurdu.

Ankara'dan İstanbul istikametine giden Murat Kaplaner (41) idaresindeki otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerine saklanmış 15 kilogram 138 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Kaplaner, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Bolu Emniyet

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