GÜNCELLEME - Düzce'de cinayet iddiası

Güvenlik kameralarını görüntülerinden Değerli'nin olay gecesi arkadaşları K.S. ve C.M. ile olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Söz konusu kişinin Rıdvan Değerli olduğunu tespit eden ekipler, ağır yaralanan genci trafik kazası şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü sabahın erken saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Düzce'de, arkadaşları Rıdvan Değerli'yi darbettikten sonra araçla üzerinden geçerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen K.S. "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada, şüpheliler K.S. ve C.M'nin emniyetteki ifadelerinde, cumartesi gecesi beraber alkol aldıkları Değerli ile araç içerisinde tartışma yaşadıklarını, daha sonra da kendisini araçtan indirip, darbettiklerini anlattığı öğrenildi.

Daha sonra yol ortasında bıraktıkları arkadaşlarının üzerinden araçla geçtiklerini itiraf eden şüphelilerin, olay yerinden kaçtıktan sonra söz konusu aracı yıkattıklarını ifade ettiği belirtildi.