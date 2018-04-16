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GÜNCELLEME - Düzce'de cinayet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

Arkadaşlarını darbettikleri ve araçla ezerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Olayın, trafik kazası şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin vücudundaki darp izlerini fark eden ekiplerin dikkati sayesinde çözüldüğü öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Düzce'de, arkadaşları Rıdvan Değerli'yi darbettikten sonra araçla üzerinden geçerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü sabahın erken saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Söz konusu kişinin Rıdvan Değerli olduğunu tespit eden ekipler, ağır yaralanan genci trafik kazası şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Değerli, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

- Polisin dikkati olayı aydınlattı

Olay yeri inceleme esnasında Değerli'nin vücudunda, trafik kazasına uğradığı izlenimini veren izlerin haricinde oluşan yaraları fark eden polis ekipleri, detaylı inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarını görüntülerinden Değerli'nin olay gecesi arkadaşları K.S. ve C.M. ile olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen K.S. "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada, şüpheliler K.S. ve C.M'nin emniyetteki ifadelerinde, cumartesi gecesi beraber alkol aldıkları Değerli ile araç içerisinde tartışma yaşadıklarını, daha sonra da kendisini araçtan indirip, darbettiklerini anlattığı öğrenildi.

Daha sonra yol ortasında bıraktıkları arkadaşlarının üzerinden araçla geçtiklerini itiraf eden şüphelilerin, olay yerinden kaçtıktan sonra söz konusu aracı yıkattıklarını ifade ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce

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