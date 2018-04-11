GÜNCELLEME - Düzce'de DEAŞ operasyonu

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, İstanbul'dan Düzce'ye getirilen çocuklara örgütün benimsediği düşünce ve faaliyetlerde eğitim verdikleri tespit edilen 3 şüpheli ile bunların barınmalarını sağlayan 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen H.Ö, F.S. ve A.K. "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Ş.K ise yurtdışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada, 24 çocuğun "doğa kampı" adı altında İstanbul'dan Düzce'ye eğitime getirildiği öğrenildi.
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum