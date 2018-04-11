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GÜNCELLEME - Düzce'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

Doğa kampı bahanesiyle kente getirildiği öğrenilen 24 çocuğa, örgütsel eğitim verdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'dan Düzce'ye getirilen çocuklara örgütün benimsediği düşünce ve faaliyetlerde eğitim verdikleri tespit edilen 3 şüpheli ile bunların barınmalarını sağlayan 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen H.Ö, F.S. ve A.K. "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Ş.K ise yurtdışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, 24 çocuğun "doğa kampı" adı altında İstanbul'dan Düzce'ye eğitime getirildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyonu Doğa Kampı Düzce tutuklama

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