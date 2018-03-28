GÜNCELLEME - Düzce'de deprem

Düzce'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem yaşanması nedeniyle Gölyaka ilçesindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde 08.05-09.38 saatlerinde büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem meydana geldi.
İlçede depremler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmezken, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
- "AFAD ve kaymakamlık ekipleri bölgede teyakkuz halinde"
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde 4 ayrı deprem yaşandığını bildirdi.
Depremlerin can ve mal kaybına yol açmadığını kaydeden Dağlı, şöyle konuştu:
"İlçede sabah saatlerinden bu yana çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar oluştu. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı fakat okullardaki çocuklarımız panik yaşadı. Tedbir amaçlı ilçede bulunan tüm okulları bir gün süreyle tatil ettik."
Dağlı, ekiplerin hızlı bir şekilde ilçeye yönlendirildiğini ifade ederek, AFAD ve kaymakamlık ekiplerinin bölgede çalıştıklarını, teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.
- "Okullarımızda herhangi bir hasar yok"
Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş de okulların derse başladığı saatte deprem yaşandığını hatırlattı.
İlçede art arda yaşanan depremler sonrasında kısa süreli panik yaşandığını anlatan Keleş, şöyle konuştu:
"Okullarımızın tam derse başlama saatinde, yaklaşık yarım saat içerisinde 4 deprem yaşadık. Çocuklarımız, deprem tatbikatlarından gelen alışkanlık sebebiyle okulları seri bir şekilde tahliye etti. Okullarımızda herhangi bir hasar yok. Okullara ara vermemizin sebebi panik. Okullarda herhangi bir problem yok."
AFAD ekiplerinin tedbir amaçlı bölgeye geldiğini kaydeden Keleş, "Arama-kurtarma gerektirecek herhangi bir durum yok. Can ya da mal kaybımız yok. Bu derecede depremin hissedilir olması yüzeysel olmasından kaynaklanıyor diye tahmin ediyoruz. Hassasiyetin ve paniğin oluşmasının sebebi de eskiden yaşanan büyük depremlerdir. Tedirgin olacak bir durum yok. Ben bunu açıkça söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
- Deprem anında okul tahliyesi kamerada
Vatandaşlardan Rahmi Aydın da deprem anına ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Salonda geziniyordum, bir sallantı oldu, bayağı bir vurdu. Hanıma ‘Duydun mu bir ses’ diye sordum, 'Duydum' dedi. 3-4 şiddetindeydi galiba.. 1999 yılındaki depremde 23 yaşındaki kızım vefat etti. Onu hatırlamamak elde değil."
Öte yandan deprem esnasında Gölyaka Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ndeki öğrencilerin tahliyesi, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, derste olan öğrencilerin saat 08.55'te meydana gelen depremin ardından sınıflarından çıkmaları yer alıyor. Kayıtlarda, öğrencilerin soğukkanlı bir şekilde birbirlerini ezmeden merdivenlerden indiği ve okul bahçesinde toplandığı görülüyor.
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