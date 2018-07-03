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GÜNCELLEME - Düzce'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

Gümüşova ilçesinde, silahla ateş açtığı 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli Sakarya'da yakalandı ARANAN ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİ

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada silahla ateş ettiği 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan zanlı Sakarya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan ve aralarında çıkan tartışma sonrası 6 iş arkadaşına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan O.B'nin (46) yakalanması için Düzce ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda zanlıyı olayda kullandığı tabancayla Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

Bu arada olayda hayatını kaybeden Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak'ın (25) cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Olayda yaralanan Erol Demiray (50), oğlu Gürkan Demiray (19) ve Yalçın Acıbal'ın (26) tedavileri kaldırıldıkları hastanede sürüyor. Gürkan Demiray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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- Olay

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde dün akşam saatlerinde orman kesim işinde çalışan O.B. (46) ile iş arkadaşları Gürkan Demiray (19), Yalçın Acıbal (26), Erol Demiray (50), Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan silahla 6 arkadaşına ateş etmiş, Çalışkan, Küt ve Çolak yaşamını yitirmiş, Gürkan ve babası Erol Demiray ile Acıbal yaralanmıştı.

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