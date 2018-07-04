HABER

GÜNCELLEME - Düzce'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Gümüşova ilçesinde, silahla ateş açtığı 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan kişi tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada silahla ateş ettiği 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan ve aralarında çıkan tartışma sonrası 6 iş arkadaşına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve bir süre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde ailesi tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Olcay Bak (46), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Olay

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde Pazartesi akşam saatlerinde orman kesim işinde çalışan Olcay Bak (46) ile iş arkadaşları Gürkan Demiray (19), Yalçın Acıbal (26), Erol Demiray (50), Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Bak, yanında bulunan silahla 6 arkadaşına ateş etmiş, Çalışkan, Küt ve Çolak hayatını kaybetmiş, Gürkan ve babası Erol Demiray ile Acıbal yaralanmıştı.

Olayın ardından Bak'ı yakalamak için çalışma başlatılmış ve zanlı, silahıyla Hendek'te dün yakalanarak, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Han'daki gölete 13 bin yavru balık salındıHan'daki gölete 13 bin yavru balık salındı
GÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiasıGÜNCELLEME - Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

İstanbul'da Beykoz'daki nargile kafede şoke eden görüntü!

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Mehmet Büyükekşi kimdir? Mehmet Büyükekşi yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan Ufuk Tatar olayında dikkat çeken detay! Babanın ifadesi tutarsız çünkü...

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

İsmail Demir kimdir? İsmail Demir yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.