GÜNCELLEME - Düzce'deki silahlı kavga

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada silahla ateş ettiği 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan ve aralarında çıkan tartışma sonrası 6 iş arkadaşına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan ve bir süre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde ailesi tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Olcay Bak (46), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Olay

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde Pazartesi akşam saatlerinde orman kesim işinde çalışan Olcay Bak (46) ile iş arkadaşları Gürkan Demiray (19), Yalçın Acıbal (26), Erol Demiray (50), Hakan Çalışkan (41), Erdal Küt (38) ve Bayram Ali Çolak (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Bak, yanında bulunan silahla 6 arkadaşına ateş etmiş, Çalışkan, Küt ve Çolak hayatını kaybetmiş, Gürkan ve babası Erol Demiray ile Acıbal yaralanmıştı.

Olayın ardından Bak'ı yakalamak için çalışma başlatılmış ve zanlı, silahıyla Hendek'te dün yakalanarak, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

