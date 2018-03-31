GÜNCELLEME - Edirne'de metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir bölümü yola yıkılan binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki metruk binanın duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Binadan kopan ahşap ve beton parçaların düşmesi sonucu evin bulunduğu mevkideki yol trafiğe kapandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Edirne Belediyesi ekiplerinin kepçeyle düşen parçaları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Edirne Valiliği'nce başlatılan ''Tarihi Konakları İhya Projesi''ndeki yapılardan olan bina, çevreye tehlike oluşturmaması için kontrollü şekilde yıkıldı.
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