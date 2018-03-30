GÜNCELLEME - Edirne'deki fuhuş operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 5'i tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığını belirlediği bazı kişileri takibe aldı. Şehir merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 1'i kadın, 5 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum