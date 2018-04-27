GÜNCELLEME - Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 27 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolu Gezin mevkisinde Diyarbakır'dan Elazığ'a yolcu taşıyan Mehmet Suat Kalkan idaresindeki 21 AG 500 plakalı yolcu otobüsü karşı şeride geçerek devrildi.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 34 kişiden 1'i ağır 27 kişi yaralandı.
Yaralılar kent merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
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