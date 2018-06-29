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GÜNCELLEME - Emeklilik işlemleri için kullanacağı parasını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin emeklilik işlemleri için kullanacağı 27 bin 200 liranın bulunduğu zarf, eşi tarafından sokakta düşürüldü - Zarfın düşürülmesi ve gören kişi tarafından alınması, güvenlik kamerasına yansıdı - Polislerce zarfı alan kişiden ele geçirilen para sahibine teslim edildi DETAYLAR EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin emeklilik işlemleri için kullanacağı paranın bulunduğu zarfın eşi tarafından sokakta düşürülmesi ve gören kişi tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Yıldırım (57), emeklilik işlemleri için yatırmayı planladığı 27 bin 200 lirayı bir zarfa, zarfı da otomobiline koydu.

Aile sağlığı merkezine gitmek üzere bindikleri otomobilde paranın bulunduğu zarfı gören eşi Fatma Yıldırım, zarfı eteğinin üzerine koydu. Cedit Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde araçtan inen Fatma Yıldırım, bu sırada eteğinin üzerinde olduğunu unuttuğu zarfı düşürdü. Bir süre sonra zarfı bulamayan Muhammet Yıldırım, aile sağlığı merkezinin çevresinde araştırma yaptı.

Buradaki bir eczanenin güvenlik kamerasını inceleyen Yıldırım, eşinin düşürmesinden bir süre sonra gelen bir kişinin zarfı alıp gittiğini gördü. Yıldırım, polise giderek şikayetçi oldu.

Muhammet Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zarfın içindeki parayla emekli olacağını söyledi. Paranın 15 bin 200 lirasını patronunun verdiğini, 14 bin lira da oğlunun kredi çektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sabah parayı yatırmaya gidiyordum. Hanım, 'Benim iğnem var, sağlık ocağına getir.' dedi. Arabaya bindik, para arabadaydı. Eşim, 'Buraya para bırakılır mı?' dedi, aldı eteğine koydu. İnerken de unuttu, düşürdü. Liman Kavşağı'na gittim, baktım para yok. Hanım çantasında unuttu diye düşündüm. Geri döndüm, 'Hanım bana parayı versene.' dedim. 'Bende yok ki arabada.' dedi. Zarfta 27 bin 200 lira vardı."

Parayı alan kişinin getirmesini isteyen Yıldırım, "Yıllardır çoluk çocuğumu okutmak için Bağ-Kur'umu ödeyemedim. Acıları onun için çekiyorum. Her şeyde Allah'ın hikmeti var. Haram param yok. Ben 24 saat direksiyon sallıyorum, bu parayı kazanıyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Yıldırım da zarfı alan kişinin vicdanını dinleyip paraya getirmesini istedi.

- Yıldırım çiftinin mutluluk gözyaşları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ile Gazi Polis Merkezi Suç Önleme Bürosu ekipleri de Muhammed Yıldırım'ın şikayeti üzerine çevredeki 30 güvenlik kamerasını inceleyerek zarfı alan kişinin M.A. (34) olduğunu tespit etti. M.A. ekiplerce ikametinde yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.A. emniyete götürüldü.

Bu kişiden ele geçirilen 27 bin 200 lira ise sahibine teslim edildi.

Mutluluktan gözyaşlarına hakim olamayan Yıldırım çifti, polislere teşekkür etti.

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