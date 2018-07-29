GÜNCELLEME - Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Lombok Adası'nda meydana gelen 6,4 büyüklüğünde depremde 14 kişi hayatını kaybetti, 160'tan fazla kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Endonezyalı yetkililer, merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan depremde 14 kişinin öldüğünü, 162 kişinin yaralandığını belirtti.

Endonezya Afet Risklerinin Azaltılması Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın depremden en çok etkilenin bölgelerindeki ölümlerin ve yaralanmaların çoğuna çöken binaların neden olduğunu açıkladı.

Depremin ardından 6 bin 237 ailenin tahliye edildiğini ifade eden Nugroho, depremin gerçekleştiği esnada yerli ve yabancı 826 dağcının Lombok Adası'ndaki Rinjani Yanardağı'na tırmanışta olduğunu bildirdi.

Nugroho, "En az 115 yabancı dağcı güvenli şekilde tahliye edildi. Diğer dağcıları tahliye etme çalışmaları sürüyor." dedi.

Yanardağdaki ciddi yer kaymalarına bağlı olarak Rinjani'ye tırmanışların geçici yasaklandığı belirtilirken, ölenler arasında Malezyalı 18 dağcıdan oluşan gruptan kişinin de olduğu kaydedildi.