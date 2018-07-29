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GÜNCELLEME - Endonezya’da 6,4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Depremde 14 kişi öldü, 160'dan fazla kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Lombok Adası'nda meydana gelen 6,4 büyüklüğünde depremde 14 kişi hayatını kaybetti, 160'tan fazla kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Endonezyalı yetkililer, merkez üssü Lombok Adası'nın Mataram kentinin 50 kilometre kuzeydoğusu olan depremde 14 kişinin öldüğünü, 162 kişinin yaralandığını belirtti.

Endonezya Afet Risklerinin Azaltılması Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, adanın depremden en çok etkilenin bölgelerindeki ölümlerin ve yaralanmaların çoğuna çöken binaların neden olduğunu açıkladı.

Depremin ardından 6 bin 237 ailenin tahliye edildiğini ifade eden Nugroho, depremin gerçekleştiği esnada yerli ve yabancı 826 dağcının Lombok Adası'ndaki Rinjani Yanardağı'na tırmanışta olduğunu bildirdi.

Nugroho, "En az 115 yabancı dağcı güvenli şekilde tahliye edildi. Diğer dağcıları tahliye etme çalışmaları sürüyor." dedi.

Yanardağdaki ciddi yer kaymalarına bağlı olarak Rinjani'ye tırmanışların geçici yasaklandığı belirtilirken, ölenler arasında Malezyalı 18 dağcıdan oluşan gruptan kişinin de olduğu kaydedildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 7,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan adada deprem nedeniyle binden fazla ev de hasar gördü.

BBC'nin haberine göre, 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,7 olmak üzere 60'tan fazla artçı deprem kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya

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