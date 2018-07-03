GÜNCELLEME - Endonezya'da batan feribot

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi adası açıklarında bir feribotun batması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Sulawesi Emniyet Sözcüsü Dicky Sondani, Bira Limanı'ndan Selayar adasına giden Lestari Maju feribotunun, Sulawesi adası açıklarında kıyıya 200 metre uzaklıkta batmasıyla 12 kişinin öldüğünü açıkladı.
Yolcu listesine göre feribotta 139 yolcunun yanı sıra araçların da bulunduğunu söyleyen Sondani, şu an için kayıp ya da sağ kurtulanlara ilişkin net bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.
Öte yandan bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve oluşan yüksek dalgaların, feribotun batmasına neden olduğu ihtimali üzerinde durulurken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu ile yerel ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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