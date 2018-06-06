GÜNCELLEME - Erzincan'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Sivas yönünden gelen Hüsamettin Alan'ın (33) kullandığı 24 EH 316 plakalı Lüks Erzincan firmasına ait şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gemecik mevkisinde devrildi.
Kazada midibüste bulunan Kübra Sürücü (22) olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralıları ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesine gönderdi.
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