GÜNCELLEME - Erzincan'da terör operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, ilçenin Acemoğlu Kabanı bölgesinde eylem hazırlığında olan bir grup terör örgütü üyesi tespit etti.
Tespit üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede hava ve karadan sürdürülen operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröristlerle birlikte silah ile sırt çantası, panço ve şemsiyeler ele geçirildi.
Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyonun hava ve karadan sürdürüldüğü bildirildi.
Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazının ardından kentin Refahiye Meydanı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Acemoğlu'nda silahlı insansız hava aracıyla tespit edilen 4 teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini, yaralı olduğu tahmin edilen 3 örgüt mensubunu arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirmişti.
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