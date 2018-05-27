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GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

Yakutiye ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi öldü, 2'si polis, 14 kişi yaralandı - Polis ekiplerinin TOMA ile müdahale ettiği kavgada bazı araçlara kurşun isabet etti ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi öldü, 2'si polis, 14 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde, kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Söz konusu ailelerden yaklaşık 150 kişinin taş, sopa ve silah kullandığı kavgaya polis müdahale etti.

Kavgada, biri silahla 2 polis, biri de çocuk olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Asayiş, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahalenin ardından sona eren kavgada yaralananlar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kavgada ağır yaralanan E.K, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

E.K'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yoldan geçen bazı araçlara da kurşunların isabet ettiği belirlenen kavganın ardından, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gerilimin sürdüğü mahallede polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum ölüm Silahlı kavga

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