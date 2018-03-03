GÜNCELLEME- Esed rejimi Doğu Guta'da 21 sivili daha öldürdü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen bugün abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 21 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçileri, BMGK'nin ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Rejim güçleri, başkent Şam'da 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki Duma ve Haresta ilçeleriyle Muhammediye, El Aşari, Hammuriye, Misraba beldelerindeki sivil yerleşim yerlerine sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan saldırılar düzenledi.

Muhammediye beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirirken, Duma ilçesinde ise 10 sivil rejimin hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Misraba ve Duma arasındaki sivil yerleşimlere düzenlenen roket ve topçu saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirirken, Haresta ilçesinde de 3 sivil saldırılar sonucu öldü.