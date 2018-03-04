GÜNCELLEME - Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı

Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ortadan ikiye bölerek, ilçe ve beldelerin tümünü kontrol etmeye çalışırken, Rus savaş uçakları da bölgeye onlarca hava saldırıları düzenledi.

Dün gece harekete geçen rejim güçleri ve destekçileri, muhaliflerin kontrolündeki Utaya, Neşşabiye, Harizma ve Hoş el Davahre bölgelerini ele geçirerek ilerlemeye başladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçisi Rusya ilk olarak ağır bir şekilde bombaladığı Duma ilçesini ve çevresindeki beldelerin kontrolünü sağlamak için Doğu Guta'yı ortadan ikiye bölmeye başladı.

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "insani ateşkes" kararına rağmen, ablukadaki Dogu Guta'yı ele geçirmek için harekete geçti. Rejim ve Rusya tüm güçleriyle yüklenerek Doğu Guta'yı ortadan ayırmayı hedefliyor.

Rejim ve destekçileri yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 3 kilometre doğudan batı yönüne ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak.

Öte yandan bölgede askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürerken, askeri muhalifler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgilerde, gece kaybettikleri bazı noktaları geri aldıklarını ve çok sayıda rejim askerini öldürdüklerini duyurdu.

- Rejim, sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esed rejimi ve destekçileri BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen bugün de sabah saatlerinden itibaren, Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Cisrin Arbin, El-Aşari, Beyt Sava beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Saldırılarda Misraba'da 3, El-Aşari'de 1, Beyt Sava'da 1 sivil olmak üzere toplam 5 sivil yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde de devam eden saldırılarda Cisrin beldesinde 2, Duma ilçesinde ise 27 sivil öldü.