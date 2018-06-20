HABER

GÜNCELLEME - Eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü, kayınbiraderini yaraladı ZANLININ YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.

İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süredir işsiz olan Eyyüp Yakar (27), babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü.

Velayet nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, cesetler, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaçan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde gözaltına alındı.

Çiftin 1 yaşındaki kızı ise annesinin yakınlarına teslim edildi.

PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestilerSakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler
Ege'de tatile seçim molasıEge'de tatile seçim molası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Nizip

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.