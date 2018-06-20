GÜNCELLEME - Eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.
İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süredir işsiz olan Eyyüp Yakar (27), babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü.
Velayet nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bu arada, cesetler, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Kaçan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde gözaltına alındı.
Çiftin 1 yaşındaki kızı ise annesinin yakınlarına teslim edildi.
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