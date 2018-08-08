GÜNCELLEME - Eşini silahla vurduktan sonra intihar etti

Batman'da bir kişi, eşini silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Batman'da oturan B.O. ve eşi K.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan tartışma evden çıktıktan sonra da sürdü.

Bir süre birlikte yürüyen çift arasındaki tartışma devam etti. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde B.O, silahla önce eşini sonra da kendisini vurdu.

Ağır yaralanan çift, kentteki özel hastanelere kaldırıldı. B.O, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

