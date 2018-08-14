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GÜNCELLEME - Eski HDP İstanbul İl Başkanı Altan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen Haydar Y. ve Ahmet T. tutuklandı, Mehmet Şamil Altan ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil Altan adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerini, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı istihbaratı üzerine Haydar Y'yi takibe aldı.

Haydar Y'nin, Keşan Otogarı'nda, eski HDP İstanbul İl Başkanı Mehmet Şamil Altan ve göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunan Ahmet T. ile buluşması üzerine, ekipler operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Altan ile Haydar Y. ve Ahmet T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Haydar Y. ve Ahmet T. tutuklandı, Mehmet Şamil Altan ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Altan'ın, aralarında HDP ve HDK üyelerinin de bulunduğu 18'i tutuklu 34 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı davanın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Haziran'da görülen duruşmasında, tahliye edildiği öğrenildi.

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