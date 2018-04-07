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GÜNCELLEME - Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Zanlı Bayar, "4 kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı - "Şu anki mevcut delil durumu" dikkate alınarak serbest bırakılan zanlının eski eşine ise yurt dışına çıkma yasağı getirildi DETAYLAR EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki (ESOGÜ) silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar, "4 kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanırken, "şu anki mevcut delil durumu" dikkate alınarak serbest bırakılan eski eşine ise yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Bayar (37) ile eski eşi Saadet Aylin B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığında iki cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden Saadet Aylin B, "şu anki mevcut delil durumu" dikkate alınarak adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Volkan Bayar ise "4 kişiyi tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Saadet Aylin B. hakkında Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda "imza atma yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiri uygulanması şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Volkan Bayar ise "4 kişiyi tasarlayarak öldürmek" suçundan Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

ESOGÜ'de dün Volkan Bayar, eğitim fakültesi binasında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürmüş, zanlı ve aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

Zanlı Volkan Bayar hakkında ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) 153/2 maddesi uyarınca talep üzerine Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verilmişti.

Armağan, Yalçın, Özmutlu ve Çağlak'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma yapmak üzere Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

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