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GÜNCELLEME - Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

Dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla göz altına alınan şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla göz altına alınan şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Turcoin Hipper AŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddia edilen Muhammet S'yi kaçma hazırlığındayken evinde yakaladı.

Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, 73 bin lira, 600 dolar, ruhsatsız tabanca, 14 Turcoin yazılı metal obje, 7 bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi, 1 lüks otomobil muhafazaya alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Muhammet S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir dijital para sistemi Emniyet

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