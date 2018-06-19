GÜNCELLEME - Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla göz altına alınan şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Turcoin Hipper AŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddia edilen Muhammet S'yi kaçma hazırlığındayken evinde yakaladı.
Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, 73 bin lira, 600 dolar, ruhsatsız tabanca, 14 Turcoin yazılı metal obje, 7 bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi, 1 lüks otomobil muhafazaya alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Muhammet S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum