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GÜNCELLEME - Eskişehir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 15:49 | Son Güncelleme

Helikopter parçası üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Eskişehir Valisi Çakacak: - "Yangına müdahale eden itfaiye teşkilatımızdan aldığımız ilk bilgilere göre, yangın fabrikadaki oksijen tüplerinin patlamasından meydana gelmiş. Yangın kontrol altına alındı. İncelemeler yapılıyor" - "Dumandan bir kişi etkilendi. Kontrol altında ve durumu ciddi değil. Olaya başsavcılığımız da el koymuş durumda" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, helikopter parçası üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı'nda kurulu Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (TGMHP) kapsamında Sikorsky helikopterleri için bazı parçaların üretimlerin yapıldığı Alp Havacılık fabrika üretim tesislerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, itfaiye yetkililerinden yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Çakacak, şu bilgileri verdi:

"Yangına müdahale eden itfaiye teşkilatımızdan aldığımız ilk bilgilere göre, yangın fabrikadaki oksijen tüplerinin patlamasından meydana gelmiş. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alındı. İnceleme yapıyorlar. Dumandan bir kişi etkilendi. Kontrol altında ve durumu ciddi değil. Olaya başsavcılığımız da el koymuş durumda. Geçmiş olsun. Bu kadarla atlatılması önemli. Burası büyük bir organize sanayi bölgesi."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Eskişehir fabrika yangını yangın

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