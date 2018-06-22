GÜNCELLEME - Eskişehir'de sağanak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su içinde kalanlar kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.

Öte yandan Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Kütahya karayolundaki alt geçitlerde biriken su nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü belediye ve karayolları ekipleri tarafından karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yoğun yağış nedeniyle su birikintileri içinde araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken arıza yapan yaklaşık 300 araç ise bulundukları yerden çekildi.