GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kentte "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 6 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 648 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, Hasan E. tutuklandı, Muhittin D. ve Gürol D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.