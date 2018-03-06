GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kentte "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 6 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 648 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı, 3'ü adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan, Hasan E. tutuklandı, Muhittin D. ve Gürol D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afrin'de 'Burayı vurun, gerekirse şehit olalım' diyen komutanın kimliği ortaya çıktı
Rus uçağı Suriye'de düştü: 32 ölü
Evli kadını kaçırdı, dayağı yedi
Salih Müslim iade edilecek mi? Almanya'dan ilk yorum
Öldürülen eşinin arkasından gözyaşı dökmüştü! Katil tanıdık çıktı
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salona gelirken aldım' dedi! Canlı yayında son sayıyı verdi!
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum