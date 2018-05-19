GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Burak Deniz E, Harun P, Umut T. ile Kübra T'yi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 7 gram kokain, 6 gram skunk, 776 uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı tabanca ile fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Burak Deniz E, Harun P. ile Umut T. tutuklandı.
Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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