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GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 6 şüpheliden Doğukan U, Baran G. ile Volkan B. tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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