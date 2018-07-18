GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 askerden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 15'i muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 16 askerin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerden 8'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

