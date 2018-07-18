GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 askerden 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 15'i muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 16 askerin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada şüphelilerden 8'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
İYİ Parti'de deprem!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum