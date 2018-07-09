GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün "il imamı" olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 Temmuz'da kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gökhan D. Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanan şüpheli Gökhan D'nin, örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet M'nin yerine görevlendirildiği öğrenilmişti.
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