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GÜNCELLEME Eskişehir'deki otobüs kazası

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 26 dakika önce

- Tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin yaralandığı kazada aracı kullanan şoför tutuklandı, ikinci şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı kazayla ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Özer (51) ile ikinci şoför Erkan A'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sürücüler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Otobüs şoförü Muhsin Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İkinci şoför Erkan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Muhsin Ö. idaresindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü dün Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada 11 kişi yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

(AA)

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