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GÜNCELLEME - Eskişehir'deki yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında örgüt elebaşı Selçuk S'nin (32) de bulunduğu 16 zanlının sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşı Selçuk S. tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, Selçuk S. dahil, suça iştirak eden zanlılara ait 200 banka hesabı, İstanbul Kadıköy'de ultra lüks daire, lüks cip, 2 lüks otomobil, iş yeri ve şirketlere, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulduğu öğrenildi.

Örgüt elebaşı Selçuk S'nin tüm mal varlığını yakınları ya da ilkokul mezunu çalışanlarının üzerine yaptığı belirtildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve hesaplarında bu yönde 133 milyon lira işlem bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 22 Mayıs'ta operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Selçuk S'nin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bahis Eskişehir

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