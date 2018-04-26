GÜNCELLEME - Fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

"Evinizde büyü var" diyerek ve fal bakma bahanesiyle farklı illerde dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli, Erzincan'da yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Esengül Sönmez'i kandırıp altın ve parasını aldıktan sonra kayıplara karışan kadın şüpheliler N.K. ve T.K. ile A.Ş.K'yi takibe aldı.
Kimlikleri tespit edilen ve akraba oldukları öğrenilen 3 zanlı, polisin takibiyle Erzincan'da yakalanarak Kars'a getirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2'si kadın 3 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılar N.K, T.K ve A.Ş.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan ele geçirilen altınlar, Kars Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu tarafından Esengül ve eşi Erkan Sönmez'e teslim edildi.
- "Biz şeyhin evinden geliyoruz"
Esengül Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularıyla sohbet ederken tanımadığı bir kadının evine geldiğini belirterek, "Dolandırıcılar, 'Biz şeyhin evinden geliyoruz, biz adak adamışız, yedi kapıda şeker topluyoruz.' dedi. Ben de şeker kabını verdim."
Dolandırıcıların şekeri aldıktan sonra sıkıntısı olup olmadığını sorduğunu söyleyen Sönmez, büyü olduğu bahanesiyle kendisini evden çıkaran kişilerin altınlar ile parasını alarak kaçtığını anlattı.
Esengül Sönmez, eve döndüğünde dolandırıldığını fark ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Çalınan altınlarımın bulunacağından ümidim yoktu, bulunduğu için çok mutluyum, polise çok teşekkür ediyorum. Dolandırıcılardan şikayetçiyim. Hiç kimse falcı ve büyücülere güvenip evine almasın, dilenciye bile güvenmesin."
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