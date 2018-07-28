HABER

GÜNCELLEME - Fatih'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Bir iş yerinin arka kısmındaki depoda çıkan yangın söndürüldü - Söndürme çalışmalarının ardından Akdeniz Caddesi trafiğe açıldı YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE CADDENİN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinin arka kısmındaki depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın altında bulunan iş yerinin depo kısmındaki klima motorunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de Akdeniz Caddesi'ni çift yönlü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangına müdahale sırasında iş yerindeki iki muhabbet kuşu da kurtarılarak, güvenli bir yere alındı.

İş yerinde hasara neden olan yangının söndürülmesi sonrası Akdeniz Caddesi trafiğe açıldı.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
Meral Akşener: Pazartesi günü genel merkezimizde olacağımMeral Akşener: Pazartesi günü genel merkezimizde olacağım
Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (3)Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İşyeri yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

PTT Kadir Mısıroğlu adına pul bastırdı! Ancak hatıra-kişisel pul oyunu çabuk çöktü

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

İYİ Partililer Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmek için evine akın etti! Parti teşkilatı ayağa kalktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.