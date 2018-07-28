GÜNCELLEME - Fatih'te iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinin arka kısmındaki depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın altında bulunan iş yerinin depo kısmındaki klima motorunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de Akdeniz Caddesi'ni çift yönlü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangına müdahale sırasında iş yerindeki iki muhabbet kuşu da kurtarılarak, güvenli bir yere alındı.

İş yerinde hasara neden olan yangının söndürülmesi sonrası Akdeniz Caddesi trafiğe açıldı.

