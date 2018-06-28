HABER

GÜNCELLEME - FETÖ firarisi Bingöl'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli, Bingöl'de gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden araması bulunan E.B'yi (27) yakalamak için özel ekip kurdu.

"Bölge talebe sorumlusu" olduğu iddia edilen şüphelinin, Bingöl'de olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, operasyon düzenledi.

Yakalanan şüpheli, Karabük'e getirildi.

"ByLock" kullandığı öne sürülen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Karabük Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bölge talebe sorumlusu ByLock FETÖ/PDY Karabük

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.