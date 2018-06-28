GÜNCELLEME - FETÖ firarisi Bingöl'de yakalandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan arama kararı bulunan şüpheli, Bingöl'de gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden araması bulunan E.B'yi (27) yakalamak için özel ekip kurdu.
"Bölge talebe sorumlusu" olduğu iddia edilen şüphelinin, Bingöl'de olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, operasyon düzenledi.
Yakalanan şüpheli, Karabük'e getirildi.
"ByLock" kullandığı öne sürülen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Karabük Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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