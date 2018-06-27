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GÜNCELLEME - FETÖ soruşturması kapsamında vali yardımcısı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Kilis'te, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya, Erzurum'a getirildi ŞÜPHELİNİN ERZURUM'A GETİRİLDİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KİLİS/ Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Muhammet Kaya Erzurum'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Kaya'nın Kilis'teki evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Polis ekipleri, elde ettikleri bazı dijital verilere el koydu.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, soruşturma kapsamında Erzurum'a getirildi,

Kaya'nın, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum FETÖ

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