GÜNCELLEME - FETÖ soruşturması kapsamında vali yardımcısı gözaltına alındı

KİLİS/ Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcısı Muhammet Kaya Erzurum'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Kaya'nın Kilis'teki evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Polis ekipleri, elde ettikleri bazı dijital verilere el koydu.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, soruşturma kapsamında Erzurum'a getirildi,

Kaya'nın, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.

