GÜNCELLEME - FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve Tekirdağ'da yol kontrolünde yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen F.Y. ve karısı E.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tekirdağ - Malkara yolu uygulama noktasında kontrollerini sürdüren Süleymanpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Şüphelilerin kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit eden ekipler, F.Y. ve E.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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