GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

EDİRNE (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un da aralarında olduğu bir grup FETÖ şüphelisini yurtdışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 organizatörden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan sınırından FETÖ şüphelilerinin kaçırılacağı ihbarını alan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İpsala ilçesinde sınıra yakın bir noktada durdurulan iki otomobilde FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçırmak suçundan gözaltına aldıkları L.E, D.M, E.D, E.D, B.A, A.A, H.P, S.Ö ve C.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden L.E, D.M, A.A, H.P, S.Ö. ve C.E. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan organizatörlerle yakalanan, "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt İstanbul'a, doktor, mühendis ve öğretmenlerin de aralarında yer aldığı 6 FETÖ şüphelisi ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.



