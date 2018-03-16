KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün tutuklu zanlılarına yönelik para topladığı tespit edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyonda, L.K'nin İstanbul'dan getirdiği paraları Kiçikapı Mahallesi'ndeki bir telefon bayisine teslim edeceği belirlendi.
Telefon bayisine düzenlenen operasyonda, L.K. ile içerisinde 10 bin liranın bulunduğu zarfı teslim alan H.M.T. yakalandı.
Ele geçirilen paranın, H.M.T tarafından, tutuklu örgüt üyelerinin yakınlarına dağıtılmak üzere A.G'ye teslim edileceği belirlendi.
Bunun üzerine Mevlana Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, A.G. ile aynı evde kalan S.Ş. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan L.K. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.M.T. ve S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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