GÜNCELLEME - FETÖ'cü firari sanığa tren garında gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tren garında yakalanan firari sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve yakalama kararı bulunan, örgütün esnaf ve sanayicilerinden sorumlu muhasebecisi olduğu ileri sürülen Okan O'yu (39), Ankara'ya gitmek üzere geldiği Eskişehir Gar'ında yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Okan O'nun üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ve örgüte ait olduğu öne sürülen önemli miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

