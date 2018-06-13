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GÜNCELLEME - FETÖ'cü "il imamı" Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Hudut Birliği askerleri tarafından yakalanan aralarında FETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı"nın da olduğu 4 kişiden 2'si tutuklandı ADLİYE SÜRECİ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Hudut Birliği askerleri tarafından yakalanan aralarında FETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı"nın da olduğu 4 kişiden 2'si tutuklandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi tespit etti.

İncelemede Yunanistan'a kaçacak kişilerin FETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı" Turgut S. ile Ahmet Yasir K., hemşirelikten örgütle bağlantısı tespit edildiği için atılan Öznur S., terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve Kırklareli'de askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edildi.

Haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan Turgut S. ile Ahmet Yasir K. Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden Turgut S. ile Ahmet Yasir K., savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Diğer iki şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Jandarma şüpheli tutuklu

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