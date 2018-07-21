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GÜNCELLEME - FETÖ'cü iş adamlarını para karşılığı tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Bursa ve çevre illerde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa ve çevre illerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarıyla ya da aileleriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları tespit edilen E.E.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarıyla irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir derneğin başkanı olan E.E.Ç. ve kadın avukat O.Ö.T'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi dün gözaltına almıştı.

Zanlılar arasında bu kişilere para verdikleri öne sürülen 2 kişinin de bulunduğu kaydedilmişti.

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